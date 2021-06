La mostra «fluviale» - intitolata «Museum Tinguely AHOY!» e allestita su una chiatta da carico ristrutturata - prenderà il via il 17 luglio a Parigi, primo grande luogo di creazione, negli anni Cinquanta, per l’artista basilese nato a Friburgo.

Poi l’imbarcazione si sposterà sull’acqua per toccare altre città che hanno avuto un ruolo nella carriera di Jean Tinguely: Anversa (B), Maastricht (NL), Amsterdam (NL), Gelsenkirchen (D), Duisburg (D), Krefeld (D), Düsseldorf (D), Coblenza (D), Francoforte (D), Mannheim (D) e Basilea. L’arrivo nella città renana il 24 settembre darà il via a un finesettimana di celebrazioni per il giubileo del museo.