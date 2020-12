Il cinema ti allunga la vita? Se questa domanda era d’attualità appena due giorni fa, in occasione dell’85. compleanno di Woody Allen, lo è ancor di più oggi che si festeggiano i 90 anni di Jean-Luc Godard. Il cineasta franco-svizzero - che dal 1977 risiede a Rolle, ridente cittadina vodese sulle rive del Lemano - non ha infatti mai abbandonato il suo sigaro e non è mai stato il ritratto della salute, ma - come ha confermato il suo assistente Fabrice Aragno nei giorni scorsi al giornale locale «La Côte», il tavolo della sua cucina di casa Godard è oggi occupato dai documenti relativi ai progetti per due film e per uno di essi ha già iniziato le riprese.

Crisi artistiche ed esistenziali

A 90 anni, da colui che si può considerare l’ultimo sopravvissuto dell’irripetibile stagione della Nouvelle Vague francese - che, all’inizio degli anni Sessanta sconvolse letteralmente il modo di fare cinema allora in auge, propagandosi poi nel mondo intero, Hollywood compresa - non bisogna però attendersi opere energiche e scattanti, girate per strada, come il suo folgorante lungometraggio d’esordio Fino all’ultimo respiro (A bout du souffle) del 1960, bensì sorprendenti e magniloquenti riflessioni sul mondo delle immagini, sulla Storia e sull’Arte, come il suo ultimo Le livre d’image, presentato al Festival di Cannes nel 2018 dove ha ricevuto una Palma d’oro speciale. Nella sua ormai ultrasessantennale carriera, Godard ha infatti cambiato pelle più volte, passando attraverso quattro vite cinematografiche ben distinte, segnate da profonde crisi artistiche ma anche esistenziali.

Dalla critica al set

Nato in una famiglia dell’alta borghesia parigina d’origine svizzera, nel 1949 il giovane Jean-Luc si laurea in etnologia alla Sorbona e, come diversi altri esponenti di quella che sarà la Nouvelle Vague, si avvicina al cinema tramite la critica scrivendo tra l’altro per la rivista «Cahier du cinéma». Trova poi un impiego sul cantiere vallesano della diga della Grande Dixence dove nel 1955 gira il suo primo cortometraggio Opération béton. Dopo alcuni altri corti, da una collaborazione con François Truffaut nasce il suo primo lungometraggio Fino all’ultimo respiro, che si presenta come un’opera trasgressiva ma fortemente influenzata dal cinema americano di genere. Negli anni successivi l’attività di Godard è a dir poco frenetica, tanto che tra il 1960 e il 1967 girerà ben 16 lungometraggi tra cui i notevoli Une femme est une femme, Le Mépris; Pierrot le fou, Deux ou trois choses que je sais d’elle e La Chinoise. Proprio l’insuccesso di quest’ultima opera, l’adozione delle teorie marxiste e il movimento del Maggio 1968 (nel quale comunque non si riconoscerà mai), lo portano a riconsiderare il ruolo del cinema all’interno della società e ad adottare un punto di vista militante, rinunciando spesso al suo ruolo d’autore all’interno di opere collettive. Di questo periodo piuttosto oscuro del suo lavoro va però segnalato il documentario Sympathy for the Devil (1968) nel quale Godard smonta il mito dei Rolling Stones. Il film verrà subito bloccato da Mick Jagger e compagni e che ancora oggi è molto raro poterlo vedere.

L’eclissi e il ritorno

Nel 1972, esaurita la sbornia gauchiste, Godard entra di nuovo in crisi e per tre anni sparisce letteralmente dalle scene. Per ritrovare la propria identità artistica smarrita inizia a studiare e a utilizzare la tecnologia video, rivelando così ancora una volta quello spirito innovativo che ne fa ancora oggi un protagonista assoluto nel campo del cinema sperimentale. Il suo ritorno sulla scena internazionale ha luogo nel 1980 con Si salvi chi può (la vita), girato a Losanna, che in Italia sarà vietato per «pornografia», a cui fanno seguito altre opere che non mancheranno - in un modo o in un altro - di suscitare scandalo tra gli spettatori benpensanti, come Passion, Prénom Carmen, Je vous salue, Marie o Detective, fino a Nouvelle Vague (1990). Dopo questo titolo dal sapore fortemente simbolico, Godard inizia quella che si può considerare la quarta fase della sua carriera, periodo che dura fino a oggi all’interno del quale a prendere il sopravvento è la riflessione sulla forza e sull’ambiguità dell’immagine. A questo filone appartengono le sue Histoire(s) du cinéma realizzate tra il 1988 e il 1998 e i suoi ultimi lungometraggi dove emerge in primo piano anche il suo grande amore per la musica classica (soprattutto Mozart e Beethoven).

Su di lui anche una fiction

Vera e propria leggenda vivente, oggi Jean-Luc Godard è un punto di riferimento essenziale per chiunque intenda imboccare la strada del cinema d’autore. Fatto rarissimo per un autore vivente, nel 2017 il regista francese Michel Hazanavicius ha girato un lungometraggio di finzione ambientato nel 1967/68, Le Redoutable, il cui protagonista è lo stesso Godard interpretato da Louis Garrel.

