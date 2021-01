«Bourbaki»: basta essere andati a Lucerna almeno una volta per avere l’impressione di averlo già sentito quello strano nome dalle assonanze greco-francesi. E in effetti il generale Charles Denis Souter Bourbaki (1816-1897) era il figlio di un protagonista dell’indipendenza greca anche se è per il suo eroico ma sfortunato ruolo di generale dell’Armata francese dell’Est nella guerra franco-prussiana se è passato alla Storia, dando il nome ad un’opera d’arte pressoché unica nel suo genere, il «Panorama Bourbaki». Ma andiamo con ordine perché sono almeno tre le prospettive da cui si può raccontare questa storia di centocinquant’anni fa tanto importante per l’identità del nostro Paese: quella della più ampia vicenda ottocentesca europea, quella legata alla grandiosa operazione di assistenza e al...