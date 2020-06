«Mirko avrebbe compiuto 47 anni il 5 giugno 2020 - ha spiegato la band -. Il 14 aprile però è scomparso a causa della Covid-19. E così abbiamo pensato a quello che potrebbe essere un omaggio al Mirko compositore e cantante, ma anche un regalo per lui, diffondendo queste due canzoni a cui era legato: la prima («La scuola tedesca») è addirittura del 2014, ferma lì, in attesa di una pubblicazione in un album congiunto assieme a Flavio Giurato. Pensando al 5 giugno, ci siamo detti: togliamola dalla scatolina in cui aspetta e mandiamola per il mondo! È una canzone dove abbiamo addirittura i cori femminili. Ed è bellissima. «Libia» era un pezzo che dal vivo gasava molto, per il suo andamento sculettante. Qui la proponiamo in una versione un po’ isterica e big beat. Due prospettive da cui guardare I Camillas. Anzi, due prospettive da cui I Camillas si fanno ascoltare».