In Italia hanno chiuso i battenti ieri, almeno per un mese, ma anche in Svizzera la situazione delle sale cinematografiche non è certo rosea: in due cantoni (Vallese e Berna) le proiezioni sono già state sospese e altrove i titoli di richiamo - e quindi gli spettatori - scarseggiano. Di tutto ciò abbiamo parlato con Xavier Pattaroni che, oltre ad occuparsi da oltre 20 anni delle sale Cinemotion del canton Friburgo (9 schermi tra la capitale, Bulle e Payerne) è a capo dell’Associazione romanda di categoria e vicepresidente di quella nazionale.

Partiamo dalla situazione attuale: qual è la percentuale d’incassi nelle sale di cui si occupa rispetto a un’annata normale?

«Dalla riapertura di metà giugno, siamo nella media svizzera, cioè con una perdita di spettatori tra il 60 e il 65% nelle sale di...