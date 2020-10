Ho seguito con interesse la produzione di un cofanetto pubblicato dalle edizioni «Dino e pulcino» per i Centri d’esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (CEMEA), associazione che riunisce insegnanti favorevoli ad un’educazione che, partendo dalle potenzialità del bambino e dell’individuo in generale, risponda il più possibile ai suoi bisogni e contribuisca alla realizzazione delle condizioni necessarie al suo attivo e positivo inserimento nella vita e nella società. Un’associazione che, per celebrare i cinquant’anni di presenza in Ticino, ha scelto di pubblicare nove piccoli libri che illustrassero i principi fondanti di un pensiero educativo fuori dalle mode e per capire il quale possiamo rileggere autori come Dewey (Democrazia e educazione è del 1916). La scrittura degli autori ospiti...