Molti e variegati gli eventi e le iniziative culturali che animano il weekend alle porte.

Cominciamo dalla musica classica

A Mendrisio doppio appuntamento con la 42. stagione di Musica nel Mendrisiotto: venerdì 26 nella sala dell’Associazione (adiacente al Museo d’arte) il Duo des Alpes accompagna il pubblico «Dentro la musica» di Beethoven; mentre domenica 28 giugno nel Chiostro dei Serviti il soprano Erika Tanaka, affiancata da Annika Rast al flauto, Sandro Meszarosc al violoncello e Daniel Moos al pianoforte, interpreterà una selezione delle più belle arie d’opera (i concerti iniziano alle 10.30 e sono su prenotazione: musicamendrisiotto@ticino.com). A Lugano, invece, oltre al Concerto spirituale di domenica alle 16.00 nella Chiesa di Santa Maria degli Angioli, segnaliamo che negli scorsi giorni sono riprese le esibizioni anche al Conservatorio della Svizzera italiana, dove venerdì sono previsti alle 16.00 e alle 17.00 due recital di violoncello che vedono interpreti per il conseguimento del diploma Isabel Garcìa Castro e rispettivamente Theophane Ramet (per assistere scrivere a servizi.logistici@conservatorio.ch).

La cantautrice Lilly Martin, nata a New York e svizzera d’adozione, è stata recentemente nominata agli Swiss Blues Award.

Per chi invece predilige le sonorità jazz rock pop

Appuntamento in piazza Manzoni a Lugano per un fine settimana a tinte blues proposto da Blues to Bop nell’ambito del LongLake Festival: venerdì 26 alle 21.30 è protagonista sul palco il chitarrista Dominic Schoemaker; mentre sabato, sempre dalle 21.30, la farà da padrone il carisma della cantautrice Lilly Martin; domenica, invece, alle 20.30 si terrà il concerto del chitarrista e cantautore elvetico Richard Koechli. Sempre domenica, ma alle 10.30, al boschetto del parco Ciani vi sarà una matinée con protagoniste le chitarre del Duo Katsumi Nagaoka-Giorgio Borsani, che propone un repertorio che spazia dal barocco al romantico per poi affacciarsi nel XX secolo con musica di derivazione europea, sudamericana e orientale.

Con E... state a Locarno in piazza Grande la faranno da padrone venerdì 26 giugno dalle 18.00 il solare rock (and roll) dei Guinnass; sabato 27 dalle 18.00 le sonorità folk, popolari, medievali e la world music proposte dai Greensleeves, dalla Bandastralüsch e dal gruppo Gyrumetha; domenica 28 alle 20.00 le note blues originali di Fabio Marza e della sua band.

Ad Ascona, invece, il weekend è all’insegna del jazz con l’iniziativa Jammin’ for New Orleans, che venerdì e sabato alle 21.30 alla Maison Majid vede esibirsi rispettivamente Olivia & The Funcats e i Blue Dream. Concerti che saranno preceduti, dalle 18.30, da interventi musicali in streaming dalla città del Delta (prenotazioni qui). Infine, segnaliamo che riprendono anche le jazz matinée promosse dal Mendrisiotto Jazz Club: appuntamento domenica alle 10.30 all’Hotel Touring di Chiasso con i FourDeb.

© CdT/Aschivio

Dai concerti alle serate danzanti il passo è breve

«El placer de esperar», «Dove eravamo rimasti?» e «We are back!». Questi i titoli scelti dal Vanilla Club di Riazzino, dal Seven Club e dalla discoteca Be di Lugano per i party di riapertura di sabato 27 giugno (dalle 23.30). Venerdì 26 giugno, invece, dalle 21.00 si torna a ballare alla Balera di Camignolo con l’Orchestra Andrea Martini. Da venerdì a domenica è in programma anche il Summer party weekend che inaugura la stagione estiva di eventi al Palacinema di Locarno con i dj set, dalle 21.00 alle 2.00 del mattino, di Yatu (venerdì), Kenny Ground (sabato) e Guido Saman (domenica). Tra i tanti party in agenda, segnaliamo infine il Woody’s week - All night long al Woodstock Music Pub di Arbedo che venerdì, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 5.00 del mattino, sarà animato dai dj set rispettivamente di Riko, Feed e Nik Evans.

Ioana Butu e «Gli gnurpa».

Voglia di teatro?

A Chiasso il Cinema Teatro propone sabato 27 giugno alle 21.30 nell’ambito della rassegna Voci e not(t)e lo spettacolo D.O.C. - Donne di origine controllata, uno one-woman-show di Francesca Reggiani (prenotazioni: qui). A Lugano, invece, il boschetto del parco Ciani fa da cornice venerdì 26 e domenica 28 giugno, alle 20.30, agli spettacoli per tutta la famiglia Gli Gnurpa con Ioana Butu e Biancaneve, un’adolescente allo sbaraglio portato in scena dal Collettivo Minimo Giullari di Gulliver. Per chi invece predilige la danza, al Teatro San Materno di Ascona domenica 28 giugno verrà riproposta la visione su grande schermo dello spettacolo Cruda Bellezza della Compagnia Tiziana Arnaboldi, preceduto da un laboratorio di danza africana aperto a tutti e condotto da Isabel Lunkembisa (prenotazioni per entrambi gli eventi entro il 27.6)

«Ernest e Celestine».

Non mancano le proposte di cinema open air

A Lugano venerdì 26 giugno alle 21.30 alla foce del Cassarate si rinnova l’appuntamento con i cortometraggi selezionati dall’associazione REC nell’ambito di LongLake Festival - Cinemarittima. Sabato 27 giugno, invece, alle 20.30 al boschetto del parco Ciani Castellinaria e Il cinema dei ragazzi propongono la visione del film d’animazione Ernest & Celestine.

