Diversi e per tutti i gusti gli eventi e le iniziative che animano il fine settimana alle porte.

Per gli amanti della musica, dalla classica al jazz, pop e rock, segnaliamo che il gruppo Vox Blenii festeggia al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa – oggi alle 20.30 (concerto già «sold out») e domani, domenica 5 gennaio, alle 17.00 (senza prenotazioni) – «35 anni suonati e cantati» d’attività nell’ambito della ricerca e riproposta dei canti e della musica popolare ticinese. La trazione riecheggia anche a Verscio, dove oggi alle 20.30 Roberto Maggini (chitarra) e Pietro Bianchi (vari strumenti), accompagnati dal direttore d’orchestra Graziano Mandozzi alla fisarmonica rendono omaggio a Dimitri nell’omonimo Teatro. Ad Agno, invece, dalle 22.00 di oggi, sabato 4 gennaio, la fanno da padrone le note hard rock degli AC/DC proposte dal gruppo Alto Voltaggio, affiancato dal cantante Frank Knight e dai chitarristi Matteo Vago degli ON/OFF e Freddy Scherer dei Gotthard. Mentre a Locarno on Ice oggi si balla al ritmo della musica italiana e dance con la V-Band, mentre domenica 5 gennaio sono di scena i ....Piace? con il loro punk-rock. Entrambi i concerti in piazza Grande iniziano alle 21.15.