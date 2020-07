La musica la fa da padrone, ma non mancano gli spettacoli teatrali e di varietà, gli incontri e le proiezioni cinematografiche per tutta la famiglia. Come sempre, anche questo fine settimana si presenta con un bel bagaglio di eventi. E, come di consueto, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall’agenda della rivista ExtraSette che trovate puntualmente ogni venerdì in allegato al Corriere del Ticino per essere sempre aggiornati sugli eventi e le mostre in programma nell’arco della settimana.

© Dicastero Cultura, Sport ed Eventi Lugano

Protagonista indiscussa del weekend è la musica, a partire dalla classica

Tra venerdì e domenica Ticino Musica propone ben 14 appuntamenti, che vedono protagonisti maestri, giovani promesse e talenti ticinesi. A dare il «la», il 24 luglio nella chiesa di San Martino a Soazza, al secondo fine settimana del Festival un tris di concerti organistici che vede protagonista Stefano Molardi, dapprima di un openclass (alle 10.30), poi affiancato da «giovani maestri» (alle 17.30) e infine di un recital (alle 20.30). In scaletta brani di Carl Philipp Emanuel Bach, Muffat, Handel, Pescetti e Verdi. Segnaliamo inoltre che sempre venerdì, ma alle 21.00 al boschetto del parco Ciani di Lugano, il trio d’archi formato da Marco Rizzi al violino, Corinne Contardo alla viola, Giovanni Gnocchi al violoncello e accompagnato al pianoforte da Ulrich Koella si fa interprete di pagine di Mozart e Brahms. Mentre domenica 26 luglio, alle 21.00, si esibirà nella chiesa di San Carlo Borromeo affiancato dal chitarrista Pablo Márquez e dal fagottista, nonché direttore artistico, Gabor Meszaros. Sabato 25, invece, appuntamento alle 12.15 al Ciani per un Pranzo in Musica con i giovani maestri del Festival (qui il programma completo).

I Barocchisti.

Venerdì 24 luglio alle 21.30 tornano in scena anche i Barocchisti, ospiti del Cinema Teatro di Chiasso che ha affidato loro l’ultimo appuntamento della rassegna open air Voci e not(t)e. L’acclamata formazione, diretta dal maestro e suo fondatore Diego Fasolis, propone nell’occasione brani di Giuseppe Giuliano, Domenico Gaudioso e Giovanni Battista Pergolesi. Ad affiancarla in veste di solisti Duilio Galfetti al mandolino, la mezzosoprano Rosa Bove, il baritono Riccardo Novaro e Fasolis al cembalo. In caso di cattivo tempo, il concerto viene rinviato a sabato 25, sempre alle 21.30 (prenotazioni qui).

Per chi invece predilige le sonorità jazz, rock pop

LAC en plein air, la rassegna estiva di Lugano Arte e Cultura, prosegue venerdì 24 e sabato 25 luglio, alle 21.00, nello spazio Agorà con due concerti nel segno della world music a cura di Saul Beretta e che vedono interpreti rispettivamente il trio Fanfara Station, che fonde la forza di un’orchestra di fiati e l’elettronica ai ritmi e canti del Maghreb, e i fratelli Amine e Hamza M’raihi insieme a Prabhu Edouard, formazione che viene considerata la voce contemporanea e il volto della musica araba (prenotazioni qui).

La cantante e compositrice Justina Lee Brown rappresenterà la Svizzera agli European Blues Challenge 2020 in programma ad Amsterdam.

Quello del LongLake Festival si presenta invece come un weekend dalle sfumature blues, che si apre venerdì alle 21.30 in piazza Manzoni con Joe Dallas and The Monks, il progetto musicale dal timbro funk dei fratelli Jonas e Daniel Macullo, e si concluderà domenica alle 20.30 con il quartetto di Henry Carpaneto, nominato «Best European Blues piano player» dalla rivista Blues feelings. In mezzo un’originale e intensa combinazione di «funky soul blues e fusion of Afro beats & highlife music» nello stile della cantautrice Justina Lee Brown. La vincitrice dello Swiss Blues Challenge 2019 si esibirà in piazza Manzoni sabato alle 22.00. Inizierà invece alle 21.00 il concerto dei Modena City Ramblers alle Terrazze della foce: La band emiliana si esibirà in un live set dal titolo Riaccolti frutto della rinnovata voglia di far ascoltare i propri brani in acustico (posti limitati, iscrizioni qui).

Tra concerti e dj set prosegue a tutto volume anche la rassegna Bellinzona after work, nell’ambito dell’iniziativa Estate in Città, che venerdì 24 luglio dalle 18.00 alle 21.00 vede in scena in piazzetta Gabuzzi il gruppo Folk & Grott e in piazza Collegiata DJ Ramon Marconi.

Da sinistra in senso orario: Silvana Gargiulo, Nina Dimitri, Daria e Marco Zappa.

La seconda tappa ticinese dell’italiano Festival di teatro, della musica e della comicità porta venerdì 24 luglio alle 18.00 sul palco di E... state a Locarno in piazza Grande il cantautore Francesco Pellicini affiancato dai suoi Delfini di acqua dolce. Segue alle 20.30 l’esibizione della cover band rockabilly F.F.B; mentre la serata di sabato 25 sarà allietata dalla disco music proposta dai Manupia, in scena alle 18.00 e alle 20.30. Sempre nel Locarnese, nel weekend sono previsti due concerti open air e a offerta libera proposti dal Teatro Dimitri di Verscio: venerdì alle 20.30 le voci di Nina Dimitri e Silvana Gargiulo si alternano alla chitarra e al violino di Marco e Daria Zappa tra folk, world music e musica d’autore; mentre sabato 25 luglio alle 20.30 la faranno da padrone le note latinoamericane e il gipsy swing di Jan Laurenz e Moreno Fontana, in arte Duo Loco.

Il duo Soul Jazz formato da Andy Appignani all’hammond e Sandro Schneebeli alla chitarra porta la musica in alta quota, proponendo una serie di Concerti in capanna. Il primo venerdì alle 18.00 al rifugio Dötra in valle di Blenio; mentre domenica 26 luglio alle 11.00 l’appuntamento è alla capanna Bovarina, ma solo se bel tempo (iscrizioni: 091/872.11.29 e 091/872.15.29). Il sassofonista italo-australiano Tommaso Starace sarà invece ospite del Mendrisiotto Jazz Club domenica 26 luglio dalle 10.30 all’Hotel Touring di Chiasso. Insieme a Sam Gambarini all’hammond e a Tommy Bradascio alla batteria nell’occasione renderà omaggio a uno dei più grandi contraltisti della storia del jazz e dell’hard bop: Julian «Cannonball» Adderley. Un tributo incorniciato da una selezione di standard classici.

Segnaliamo infine che è stato annullato il concerto Musiche dal bosco previsto domenica alle 18.30 al Monte Verità di Ascona.

La cantastorie Martina Folena.

Dalla musica al teatro

Venerdì 24 luglio alle 18.00 in riva dal Garavell a Morcote il festival Vasi comunicanti propone il racconto Il cigno giallo, scritto da Marco di Stefano e interpretato da Susanna Miotto. Nell’ambito di Estate in Città a Bellinzona, invece, la rassegna Di piazza in piazza - Si alza il sipario sui quartieri dà appuntamento sul piazzale delle Scuole di Gudo, dove sabato 25 luglio alle 21.00 il collettivo Confabula dei Giullari di Gulliver è protagonista in scena con Cappuccetto Rosso. Sempre sabato, ma alle 20.00, nell’anfiteatro naturale delle cave di Arzo Gardi Hutter torna a vestire i panni di Giovanna d’ArpPo, una lavandaia un po’ stramba e squinternata che sogna grandi azioni eroiche, protagonista dell’omonimo spettacolo. Lo stesso con cui l’attrice svizzera ha esordito in scena nel 1981 e che ora ha scelto di riproporre per dare il proprio contributo al rilancio dell’economia culturale. Il ricavato della vendita dei biglietti (prenotazioni qui) infatti sarà destinato a finanziare nei prossimi mesi progetti volti a sostenere la scena artistica locale, gravemente colpita dalla COVID-19, con l’aiuto dell’associazione culturale Cavaviva.

Domenica 26 luglio, alle 20.30, al boschetto del parco Ciani di Lugano, invece, Martina Folena presenterà lo spettacolo di narrazione Storie dal mondo dei monti pallidi (dai 12 anni).

© Dicastero Cultura, Sport ed Eventi Lugano

Per chi ha voglia di un bel film da guardare a cielo aperto

La rassegna Cinema e stelle a Muzzano propone venerdì alle 21.15 sul piazzale delle Scuole elementari la visione di Cena con delitto. Sempre il 24 luglio, ma alle 21.30 alla Punta Foce di Lugano, si possono vedere i cortometraggi d’autore selezionati dall’Associazione REC, nell’ambito del LongLake Festival, che sabato 25 luglio alle 21.00 al boschetto del Ciani proporrà la visione di un classico: E.T. - L’extra-terrestre. Sempre sabato, a Dalpe il cartellone di Cinema sotto le stelle prevede nei pressi dello sci-lift Bedrina alle 21.15 la proiezione di Odio l’estate; mentre domenica 26 luglio alle 21.15 al campo sportivo di Ligornetto si potrà vedere il film Piccole donne con Estate insieme al Cinema Open Air (se piove, appuntamento al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio; prenotazioni qui).

La grande facciata dell’edificio al numero 27 di viale Stefano Franscini a Lugano si trasformerà dal 24 luglio in un’opera d’arte.

Se siete indecisi sul da farsi, magari vi può interessare...

Lo spettacolo di varietà e giochi Vöiadariit previsto sabato 25 luglio alle 21.00 sulla piazza del Centro sociale di Vacallo (se piove, nell’aula magna delle Scuole elementari). Una serata all’insegna dell’allegria in cui le tradizioni ticinesi si uniscono alla modernità attraverso canti, musiche, poesie, sketch e teatro (iscrizioni entro il 24 luglio: 091/695.27.00). Per gli amanti dell’arte, invece, segnaliamo che a partire dalle 9.00 di venerdì e fino al 7 agosto, i Nevercrew realizzeranno sulla facciata dell’edificio al numero 27 di viale Stefano Franscini a Lugano l’opera Close Up. Un’iniziativa che rientra nel cartellone del LongLake Festival tramite il progetto Arte Urbana Lugano.

Scoprite di più su questi e gli altri eventi in programma fino al 31 luglio sfogliando la rivista ExtraSette in allegato venerdì 24 luglio al Corriere del Ticino. Per inserire nell’agenda di ExtraSette un concerto, uno spettacolo, un incontro letterario, una conferenza o segnalare un’altra iniziativa culturale vi invitiamo a scrivere a extra@cdt.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata