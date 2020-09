La scorsa settimana c’era stato l’annuncio della storica reunion. Oggi, negli studi della RSI di Lugano-Besso la prima uscita ufficiale dei ritrovati De Sfroos, la formazione con cui il cantautore lariano Davide «Van De Sfroos» Bernasconi, quasi trent’anni fa diede il via alla sua carriera che ne ha fatto un autentico emblema del folk d’autore italiano. Band che, prima dello scioglimento, pubblicò nel 1995 il suo unico album registrato in studio, «Manicomi» contenente brani poi divenuti dei classici, come «De sfroos», «Ave Maria», «Spara Giuvànn» e, soprattutto «La curiera».