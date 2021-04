I registi svizzeri presenti a Visions du Réel 2021 sembrano essere attratti dalle isole. Se Andrea Pellerani si è recato fino in Giappone, Svetlana Rodina e Laurent Stoop si sono spinti fin nel Mar Caspio per farci partecipi delle vicende quotidiane di una famiglia che vive sull’isola russa di Ostrov. Ostrov - The Lost Island è uno dei due film svizzeri in lizza nel Concorso internazionale (l’altro è The Bubble di Valérie Blankenbyl) e si può visionare su www.visionsdureel.ch fino a lunedì. Sarà il fascino di trovarsi di fronte a un microcosmo che pare più semplice da decifrare e che può così fungere da metafora per realtà molto più vaste e complesse, sarà la facilità di contatto con persone che dimostrano un senso dell’ospitalità davvero raro, ma ad Ostrov i due autori trovano materia più...