«Sono nati in un mondo già globalizzato e già dominato dal digitale, e questo mondo non li spaventa, anzi li affascina. (...) Quando penso a loro torno ad essere ottimista, mi dico che il momento di svolta che stiamo vivendo potrebbe sfociare in qualcosa di molto positivo. Il cinema forse sparirà completamente dai film e i film stessi forse spariranno... ma nascerà qualcos’altro che sono davvero impaziente di conoscere (...)». È con questo appassionato atto di fede nei confronti dei millennials che Renato Berta conclude Photogrammes, la sua magistrale «lezione di cinema» che lo ha portato, insieme all’amico sceneggiatore e regista Jean-Marie Charuau, a ripercorrere una carriera eccezionale che lo ha visto, sull’arco di mezzo secolo, collaborare con i nomi più prestigiosi della cinematografia...