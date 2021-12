«Volevo raccontare la storia di tre fratelli che si sono impadroniti del proprio destino e con tenacia e talento si sono fatti largo nella vita e, a dispetto di tutto e di tutti hanno avuto successo, ma non solo, visto che hanno profondamente influenzato il teatro italiano del ‘900. Mi ci sono voluti sette anni, per realizzare I fratelli De Filippo, ma sono riuscito a fare il film che avevo in mente da sempre». Così il regista Sergio Rubini a proposito del film che dopo aver conquistato il pubblico della XVI Festa del Cinema di Roma arriva domani sera in tv, su Rai1, con la sua carica umana, esilarante e drammatica, con i suoi echi di vita vissuta, i risvolti teatrali e cinematografici. Perché è la vera storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo che il film racconta, quando non erano...