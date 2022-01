Ci sono album che diventano leggendari pur non essendo mai stati pubblicati. Dallo Smile dei Beach Boys al Black album”di Prince, al progetto Household objects dei Pink Floyd a Chinese democracy dei Guns’n Roses. Tutti dischi che, inevitabilmente, finiscono per arrivare al pubblico, prima illegalmente e poi – spesso fuori tempo massimo – con tutti i crismi dell’ufficialità. Ultimo in ordine di tempo è Toy” progetto-giocattolo di David Bowie. L’album, registrato nella seconda metà del 2000, è entrato come chicca inedita nell’ultimo box antologico della carriera del «duca bianco», ma ora gode anche di vita propria, in un’edizione speciale con inediti (sì, gli inediti del disco inedito!) per festeggiare quello che sarebbe stato il 75° compleanno dell’artista britannico.

Di cosa si tratta? Prima...