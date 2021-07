«Dopo l’artificiosità del mio film precedente (il western The Sisters Brothers) cercavo un progetto molto più “diretto”, spontaneo, da girare in poco tempo e che costasse relativamente poco. Un’amica mi ha consigliato di leggere i racconti a fumetti di Adrian Tomine e dopo un complesso processo di adattamento delle tre storie che avevamo scelto insieme alle sceneggiatrici Céline Sciamma e Léa Mysius è nato Les Olympiades». Così Jacques Audiard spiega la genesi del suo nuovo film presentato in concorso a Cannes, una pellicola che - nonostante l’età e l’esperienza del suo autore (quasi settantenne) - sprizza energia da tutti i pori, quasi come un’opera prima. E del resto Audiard precisa che la sua intenzione principale era cercare di fare il ritratto di «una giovane classe media, per lo più...