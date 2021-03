La pellicola «Nomadland» è stata scelta come miglior film drammatico ai Golden Globes 2021, consegnati questa notte. Una vittoria che apre al film di Chloe Zhao con Frances McDormand la strada per gli Oscar. Zhao è stata premiata anche come migliore regista, la prima donna dal 1984.

Ad Aaron Sorkin il premio per la miglior sceneggiatura in un film drammatico per «Trial of the Chicago 7». Il film di Netflix con Sasha Baron Cohen nella parte del padre degli yippies Abbie Hoffmann è uno dei favoriti agli Oscar.