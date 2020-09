«Last Out». Che in inglese significa «sopravvivere». È questo il titolo del nuovo singolo dei Make Plain, di cui fanno parte Andrea e Luca. Nel brano, Andrea, che ha trascorso gli ultimi sei anni a Losanna per studiare musica alla Hemu Jazz (Haute École de musique), descrive i momenti segnanti di questo trascorso. «Nel momento in cui ho realizzato che stavo vivendo le mie esperienze in maniera sconnessa e di conseguenza faticavo a trovare l’intensità giusta per affrontare le giornate, è nata questa canzone - spiega Andrea -. Mi sono reso conto di quanto sia importante riconoscere la linea d'allerta, il punto cruciale che scatena la necessità di reagire». Dopo la canzone dal genere più rock «Leaf», il nuovo singolo si presenta leggermente più folk con melodie più morbide ma sorrette da un'intensa sezione ritmica composta da chitarre, piano, basso e batteria.