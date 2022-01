I Måneskin conquistano il pubblico del «Saturday Night Live»

Ospiti della prima serata della nuova stagione del «Saturday Night Live», popolare programma satirico a stelle e strisce in onda sulla NBC, i Måneskin non hanno deluso le attese. La band italiana ha innanzitutto eseguito Beggin’. Damiano, il front man della formazione, in completo giacca e pantaloni chiari e con motivi geometrici ha come sempre attirato l’attenzione del pubblico con i suoi ammiccamenti ed esibendo una certa ambiguità sessuale.