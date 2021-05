In conferenza stampa Damiano ha chiarito: «Se sniffo cocaina? Non scherziamo, ragazzi. Non dite queste cose, non faccio uso di droghe. Si era semplicemente rotto un bicchiere di vetro, colpa di Thomas». La band con una storia Instagram ha poi ribadito: «Siamo davvero sotto choc in merito a quanto le persone stanno dicendo su Damiano che fa uso di droghe. Siamo veramente contro le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti a effettuare il test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per suonare la nostra musica e siamo molto felici per la nostra vittoria all’Eurovision. Vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. Il rock’n roll non morirà mai. Vi amiamo».