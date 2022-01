Rimettere piede sul palco dell’Ariston «sarà una grandissima emozione: lì è iniziato tutto questo», ha dichiarato Victoria, la bassista del gruppo, «vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo: è stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità, tornare sarà davvero bello». Le ha fatto eco Damiano, il frontman, che ha aggiunto: «Non vediamo l’ora di tornare per fare le prove e rivedere tutta la crew di Sanremo».

«Sono veramente forti e lo hanno dimostrato» ha dichiarato Amadeus al Tg1, «stanno facendo un percorso perfetto: li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono i super protagonisti della prima serata e non poteva essere altrimenti, perché molte delle cose importanti sono partite dall’Ariston. Li ringrazio per aver accettato l’invito a tornare».

I Maneskin, da quella notte che li incoronò vincitori della kermesse sanremese con il brano «Zitti e Buoni», non si sono più fermati, inanellando un successo dietro l’altro. Prima il trionfo all’Eurovsion Song Contest e poi la rapidissima scalata nelle classifiche di tutto il mondo. Arrivando a vendere due milioni di singoli negli Stati Uniti e a siglare collaborazioni con le leggende del rock. Come quando aprirono il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. O quando Iggy Pop realizzò con loro una speciale versione di «I wanna be your slave». Senza dimenticare la partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon. Fino ad arrivare a Los Angeles, dove i ragazzi si sono esibiti all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 insieme a band del calibro di Coldplay, Imagine Dragons, Kings of Leon e Twenty One Pilots.