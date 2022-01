MATILDE - Perdo l’appetito (MATILDE/ Oyez!)Dopo il successo riscosso con Disadattata, Matilde Casalini, in arte Matilde, ritorna dolcemente all’arrembaggio dei nostri auricolari, delle nostre cuffie, o casse con questo nuovo singolo Perdo l’appetito nel quale rimette in gioco il suo talento proponendoci un altro squarcio delle sue capacità come cantautrice. Perdo l’appetito si delinea come una sorte di sequel della scorsa opera. I soffici sintetizzatori, le percussioni minimali ma estremamente funzionali e le indubbie protagoniste, ossia voce e scrittura, rimangono al centro della sua cifra stilistica.

La ricorrenza di questi elementi consolida una presa di coscienza dell’artista a livello estetico. Uno stile molto intimo e personale, che le appartiene pienamente sia dinnanzi a un panorama...