Da qualche giorno le agenzie di tutto il mondo hanno pub-blicato notizie sulla materia oscura. La frase, riportata in questo modo, sembra più l’incipit di un romanzo di fantascienza. Ma in realtà si tratta di uno studio europeo, e di un esperimento italiano. Lo studio europeo ribadisce che la materia oscura esiste, anche se non riusciamo ancora a vederla e non abbiamo strumenti per rivelarla. Esiste perché cambia e altera alcuni fenomeni dell’universo che sarebbero spiegabili solo con l’esistenza della materia oscura. L’esperimento italiano, da compiersi nel laboratorio sotto il Gran Sasso, va invece alla ricerca della materia oscura attraverso esperimenti complessi a 270 gradi sottozero.

Spiegare cosa cerchino, sarebbe impresa per un saggio di rara complessità. Ma sono due le cose che possono...