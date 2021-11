Addio, Giampiero Galeazzi. Per tutti semplicemente «Bisteccone». Personaggio trasversale, capace di superare i confini dello sport e di conquistare anche i salotti domenicali targati Mara Venier, il giornalista e telecronista italiano si è spento all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. Una malattia che aveva (anche) raccontato in televisione. Di lui, oltre a una romanità evidente, rimarranno per sempre impressi i suoi racconti. Carichi di emozione, urla, epica ed espressioni colorite. Ma a colpire, va da sé, era anche la sua competenza. Per tacere delle sue incursioni calcistiche a bordocampo e della sua passionaccia per il tennis e la Coppa Davis in particolare. Nel nostro piccolo, vogliamo omaggiarlo così. Con una piccola selezione del materiale che offre YouTube.