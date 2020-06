Si riapre. Con calma e con metodo, ma tra fine maggio e inizio giugno gli spazi espositivi vanno di nuovo accogliendo il pubblico, naturalmente nel rispetto delle norme di protezione e quindi con numeri ridotti e corrette distanze sociali. La terza fase di allentamento delle misure sanitarie annunciata dal Consiglio federale permette ora di riaprire le porte di musei e gallerie d’arte. Non dimenticando che in questi mesi di pandemia, oltre a rinviare e talvolta, ahimè, annullare programmi annunciati, i musei hanno cercato nuove vie di contatto e comunicazione con il pubblico, puntando con una certa decisione su proposte digitali. Proprio la digitalizzazione dei servizi si annuncia come la prossima frontiera da valicare di fronte ai limiti, reali e psicologici, che la COVID-19 ha imposto alle istituzioni e al pubblico e che in certa misura continuano. L’esperienza ha insegnato che l’utilizzo comparato del digitale permette a musei e gallerie di interpretare la propria missione di luoghi di conoscenza, custodia, proposta e comunicazione in modo nuovo, connesso, internazionale, inclusivo e partecipativo. Un vero e proprio salto di prospettiva.

Un altro elemento sempre più centrale per promuovere l’immagine del museo e agire da moltiplicatore si va confermando: quello della comunicazione, che proprio sull’esperienza di questi mesi è costretta a ripensarsi e diversificarsi, percorrendo strade nuove sulla scorta dell’esperienza maturata con i tour virtuali e le visite online del tempo di chiusura.

Uno scorcio dell’esposizione «The Locarno Exhibition» a Casa Rusca. © Città di Locarno/Casa Rusca

Non sorprende quindi il fremito che percorre in questi giorni musei e spazi espositivi in Ticino e in Svizzera. È la voglia di ripartire, di riproporsi, di riprendere e rilanciare i propri programmi tenendo conto anche di quanto hanno insegnato i mesi di pausa forzata. Sono decine, centinaia i luoghi espositivi che riaprono proprio in questi giorni, per cui è già possibile allestire un rapido e un po’ impertinente percorso tra piccole e grandi istituzioni, partendo naturalmente dal Ticino. Da Casa Rusca a Locarno con la contemporaneità di Gilbert & George, incorreggibili provocatori, e da Villa dei Cedri con Hortus conclusus. L’illusione di un Paradiso, uno dei temi centrali della nostra cultura, declinato nel confronto tra stampe antiche e opere contemporanee mantenendo in sottofondo un interessante parallelo tra temi religiosi e miti antichi. A Lugano, palazzo Reali, con Shunk-Kennder. L’arte attraverso l’obiettivo (1957-1983) si svolge un ben documentato viaggio fotografico tra artisti al lavoro, performance, esibizioni e provocazioni, mentre alla Pinacoteca Züst di Rancate s’annuncia la mostra di grafica, pittura e scultura di Willy Leiser, artista che ha vissuto e operato anche in Ticino, a Sala Capriasca, accanto alla moglie Teresa Giupponi, anch’essa artista. A Chiasso, al m.a.x. museo è in pieno svolgimento l’ampia esposizione dedicata alla grafica del sublime Alberto Giacometti «al confine fra arte e pensiero», mentre ad Ascona, all’ombra della storia del Monte Verità, ben quattro esposizioni tra Museo comunale e Castello San Materno mettono a fuoco aspetti significativi dell’arte della prima metà del Novecento.

Il Museo Ciäsa Granda di Stampa, in Bregaglia.

Vacanze a casa, comunque in Svizzera, recitano opportunamente gli slogan non solo turistici. Rimanendo nella Svizzera Italiana ecco le Faccende quotidiane, lavori su carta e incisioni ispirati alla vita di tutti i giorni al Museo Ciäsa Granda di Stampa, in Bregaglia, imponente casa patriziale del ‘500, tra opere dei Giacometti e di Varlin. Mentre s’annuncia la Biennale Bregaglia 2020 con presenze di artisti anche ticinesi grazie a un progetto artistico nell’area della chiesa Nossa Dona e nello sbarramento fortificato Lan Müraia a Promontogno. Al Kirchner Museum di Davos sono stati riuniti dipinti del grande espressionista e soprattutto i suoi taccuini di schizzi, sinora poco o niente conosciuti anche se sono stati fedeli compagni per tutta la sua vita. Selim Abdullah, pittore anche nostro con atelier a Besazio, si propone con Mediterran al Kunstmuseum di Appenzello; con lavori di sconvolgente attualità chiarisce che il Mediterraneo con le sue civiltà, i suoi slanci e le sue tragedie non finisce alle Alpi ma continua nei cuori e nelle menti dell’uomo contemporaneo. Il castello di Spiez ospita disegni e grafiche «tra mito e scienza» di Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), a conferma della passione e dedizione che il grande scrittore e drammaturgo ha avuto per la pittura. Il raffinato Kunst Museum di Winterthur si sofferma sull’autoritratto, un aspetto poco noto ma rivelatore nella ricchissima opera pittorica di Gerhard Richter, uno dei massimi artisti del nostro tempo.

La sede della Fondazione Beyeler a Riehen (Basilea). © Shutterstock

Alla Fondazione Beyeler di Basilea, il museo svizzero più visitato, che deve la sua particolare attrattiva alla combinazione tra la straordinaria collezione d’arte, l’affascinante architettura di Renzo Piano e la natura pittoresca che la circonda, continua la mostra di Edward Hopper, uno dei più importanti e intriganti pittori americani del Novecento. Nell’estate che s’annuncia casalinga, merita una visita l’Alpen Museum der Schweiz di Berna con la mostra Officina Alpi. Creatrici e creatori: presenta artigiani delle Alpi svizzere che non si limitano a realizzare con creatività e perseveranza prodotti di alta qualità e di uso quotidiano, ma si concedono anche nuove prospettive espressive. Un tuffo estivo fra tradizione e innovazione.

