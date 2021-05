Si tratta della prima campagna social per ICOM Svizzera - il Consiglio internazionale dei musei - e l’Associazione dei musei svizzeri (AMS). Il tutto avviene in un momento positivo, poiché a lungo non è stato chiaro se in maggio i visitatori avrebbero potuto tornare, ha spiegato a Keystone-ATS la coordinatrice del progetto Hélène Furter.