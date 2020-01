Gli ex Nirvana Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear torneranno a suonare insieme per una sola sera. I tre saranno sul palco del Palladium di Los Angeles il 4 gennaio per il gala di beneficenza «Heaven Is Rock and Roll» e divideranno il palco con Beck, St. Vincent, Violet Grohl (figlia di Dave), Cheap Trick, Marilyn Manson e L7.