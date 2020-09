Era la metà del 1976. Un amico che condivideva con me la passione per la musica mi confidò: «ho visto il concerto di un tipo folle, un romanaccio a metà strada tra David Bowie e Marc Bolan, ma con più ironia. Dovresti andare a vederlo». Incuriosito decisi di andare seguire il suo consiglio e mi imbattei in quello che, all’epoca, era senza ombra di dubbio il personaggio più originale, divertente, trasgressivo e ironico di una scena italiana che, quasi totalmente immersa nel cantautorato più tradizionale, aveva bisogno di una scossa. Che da lì a qualche mese giunse proprio da lui: Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Artista che quest’oggi taglia il traguardo dei 70 anni: un compleanno importante che ha deciso di festeggiare con quella geniale spinta trasgressiva e controcorrente che ha caratterizzato tutta la sua carriera. Ovvero pubblicando, in un periodo in cui la vendita di dischi è crollata ben tre nuovi album: Zerosettanta - Volume Tre, che esce quest’oggi dopo essere stato anticipato dal singolo L’Angelo Ferito e gli altri due che arriveranno invece il 30 ottobre e il 30 novembre «per non ingolfare la piazza e per dare respiro ai padiglioni uditivi del mio paziente pubblico». Tre dischi per un totale di quaranta brani, rappresentativi «di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l’attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto», ha spiegato l’artista romano.

Renato Zero nella seconda metà degli anni Settanta.

L’ennesima sfida, insomma, di un personaggio abituato a sfidare le convenzioni, sin da quando - adolescente cresciuto in un quartiere popolare quando, figlio di un poliziotto e di un’infermiera - esibiva la sua ambiguità in un contesto poco incline ad accettare un certo tipo di atteggiamento e di look. La carriera artistica l’ha infatti cominciata da ragazzino al Piper, il locale di Roma cuore del Beat italiano, dove si fece notare come ballerino, e dove conosce le sorelle Loredana e Mimì Berté con cui ha condiviso molte esperienze tra cui la versione italiana di Hair e la prima rock-opera italiana, Orfeo 9 di Tito Schipa Jr. È però nei primi anni ‘70, con l’avvento di David Bowie-Ziggy Stardust e del Glam rock, che Renato Zero trova la sua identità artistica: un personaggio dal look eccessivo e dalla esibita ambiguità che sfida le convenzioni, dà voce ai ragazzi delle periferie e canta canzoni che possono descrivere situazioni sessualmente trasgressive così come posizioni anti abortiste e contro la droga. Il successo arriva però solo nel 1977 con l’ album Zerofobia e brani come Mi vendo, Morire qui e Il cielo che fanno di lui una sorta di messia delle periferie, seguito da un pubblico adorante che non lo abbandonerà più e che lui ribattezza «Sorcini». Il culmine di questo periodo è rappresentato dai concerti in un tendone da circo, «Zerolandia», stesso titolo di uno degli album più fortunati della sua carriera: vengono poi il film Ciao ni, ancora oggi il caratteristico saluto dell’artista e EroZero (che raggiunge il milione di copie vendute).

Renato Zero in uno dei suoi estrosi costumi di scena.

Il suo successo diventa un fenomeno sociologico e per molti aspetti unico nel panorama italiano. Un successo travolgente che dura fino alla fine del decennio quando la sua parabola sembra avviata alla fase discendente. A rilanciarlo ci pensa nel 1991 il Festival di Sanremo dove, abbandonati i look eccessivi che lo hanno reso famoso, con Spalle al muro, regala una delle performance più intense della storia della rassegna. Sull’onda della ritrovata grande popolarità dà il via a Fonopoli, il progetto mai realizzato di una città della musica; torna in tour e ricomincia con un’attività frenetica all’interno della quale meritano una citazione particolare l’incisione della versione italiana dei brani di Nighmare Before Christmas di Tim Burton , gli album Sulle tracce dell’imperfetto (contenente I migliori anni della nostra vita divenuto uno dei titoli più famosi del suo repertorio) e La curva dell’angelo che nel 2001 lo riporta in testa alle classifiche, ma anche tour dal format originale e accompagnati da un successo di pubblico clamoroso, fortunate apparizioni tv grazie alle quali si riconferma presenza costante della scena musicale, dall’alto di un carisma guadagnato sul campo. Il tutto fino a questo suo 70. compleanno e a tre nuovi dischi con i quali rilanciare una favola alla quale non vuole assolutamente mettere la parola fine.

La copertina di «Zerosettanta - Volume tre» il primo dei tre album con cui Renato zero celebra il suo settantesimo compleanno.

