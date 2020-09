Ci voleva un mago per catalizzare l’attenzione generale di questa 77. Mostra di Venezia e far scaturire domande, accendere il dibattito sui film in competizione e creare schieramenti che scavalcano timori e angosce per parlare solo di cinema. Ed il mago è arrivato dall’est, si chiama Zhenia ed è il protagonista di Non ci sarà mai più la neve per la regia di Malgorzata Szumowska (Polonia-Germania). Lo vediamo avvolto nella bruma della mattina, mentre esce da un bosco sulle pendici di una montagna, e, con poco bagaglio e passo sicuro, arriva in città. Il viso placido, il corpo atletico, Zhenia viene accolto ovunque, anzi è atteso con gioia e trepidazione soprattutto nel quartiere più esclusivo e ricco della città dove le sue doti di massaggiatore presto lo rendono indispensabile, perché attraverso...