Per l’edizione 2021, in calendario dal 4 al 14 agosto, il Locarno Film Festival ha istituito un bando per la creazione del manifesto ufficiale, ricevendo 901 proposte da 85 Paesi. L’idea vincente è stata quella di Luciano Baragiola, luganese, classe 1980. Dopo aver inizialmente lavorato a Milano, è rientrato in patria dove da tre anni si è messo in proprio ottenendo diversi incarichi come designer tra i quali anche una collaborazione, lo scorso anno, con Castellinaria, il «fratello minore» della kermesse locarnese.

L’opportunità di contribuire a un festival a cui è molto legato - le sue prime esperienze in Piazza Grande risalgono all’adolescenza, insieme ai genitori - era irresistibile, anche se impegnativa: «È stato un mese assurdo, perché ero carico di lavoro, ma ho dedicato diverse ore al progetto, con un vero e proprio rush finale». Il risultato è una rilettura dell’immagine iconica del pardo, elemento imprescindibile dell’iconografia del festival: «La forza del pardo è la sua riconoscibilità, ma negli ultimi anni ci sono state diverse sperimentazioni», spiega Baragiola. «In alcuni casi si rappresentavano solo le macchie, una volta una zampa, mi sembra di ricordare. Mi sono anche ispirato al manifesto dell’anno scorso, realizzato da Jannuzzi Smith, dove hanno creato le macchie del pardo usando i titoli dei film e mettendoli insieme. Amo questo tipo di sperimentazione, e quando partecipi a un concorso così grande secondo me non ha senso limitarsi. Avevo la mia idea e mi sono lanciato».

«Avevo la mia idea e mi sono lanciato, ma il manifesto è solo un fotogramma su 24»

Il lato sperimentale va anche oltre l’idea del manifesto vero e proprio, poiché ciò che è stato presentato al pubblico negli scorsi giorni, è solo una parte di un progetto più ampio che il festival annuncerà prossimamente. Per ora l’autore si limita a evocare la natura del cinema per alludere al concetto: «Diciamo che il manifesto è un fotogramma su 24». Quanto alla componente tecnica, l’idea iniziale era di farlo interamente a mano, ma sarebbe stato troppo impegnativo: «Per questioni di tempo non era fattibile. Ci sarebbe voluto il colpo sicuro, con il rischio di non trovare soddisfacente il risultato e rinunciare alla partecipazione al concorso. Il digitale ha reso la cosa più facile, anche per rifinire dei dettagli come lo spostamento delle luci per creare un effetto d’ombra».

Il rapporto di Luciano Baragiola con il Festival di Locarno è iniziato - come ricordavamo in apertura - negli anni di Marco Müller, nell’estate del 1994 («Ho visto Speed in Piazza Grande, ma col senno di poi avrei preferito Pulp Fiction», racconta) e nel corso degli anni è rimasto stabile, con vari ricordi positivi («Una volta abbiamo incrociato Daniel Brühl al Paravento: il bello di Locarno è anche poter incontrare gente famosa in giro per la città»), ma anche una lacuna da colmare. «Ho frequentato il festival sempre solo nel weekend, con gli amici. Non ho mai potuto fare la settimana intera, spero di riuscirci appena possibile». Magari già quest’anno, poiché uno dei premi del bando è un abbonamento generale per la 74. edizione: «Sì, mi piacerebbe molto. Purtroppo ho completamente saltato quella dell’anno scorso, anche la parte online».

«Una volta abbiamo incrociato Daniel Brühl al Paravento: è questo il bello di Locarno»

C’è insomma in Baragiola l’attesa, condivisa da gran parte dei cinefili in Svizzera (e non solo), di poter tornare in sala in generale, come semplice spettatore al di fuori del contesto festivaliero: l’ultimo film che ha visto al cinema prima della pandemia - ci confida - è stato Joker di Todd Phillips, uno dei grandi successi della stagione 2019-2020, aggiungendo di attendere con ansia un film che lo scorso anno ha ricevuto il celebre «bollino» di Cannes, ovvero che faceva parte della selezione fantasma di un festival che non ha avuto luogo. «Sono molto curioso di vedere il nuovo Wes Anderson, The French Dispatch», spiega.

Per ora la certezza, come ogni anno da quasi tre decenni, è di tornare a Locarno, dove la sua creazione grafica adornerà ogni angolo della città, evocando quel pardo che puntualmente, ogni sera, aprirà il rito della Piazza Grande. Rito non privo di una certa sofferenza fisica, come svela con una risata Baragiola: «Sono molto alto, quindi non sto comodo sulle sedie. Ed è per questo che doso la mia presenza in Piazza, perché «soffro» tutto il tempo.

