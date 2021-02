Potrebbe anche essere una questione di prospettiva o un sottile gioco di specchi (chi guarda chi? E perché?) ma di sicuro il caso c’entra poco. Non è insomma soltanto una questione di panorama se da Palazzo federale, nel cuore politico della moderna Confederazione, anche volendo non è possibile far finta di non vederli. L’Eiger, il Mönch e la Jungfrau vegliano simbolicamente sulla capitale, sul luogo dove vengono prese le decisioni, sulle persone che decidono del nostro futuro e dunque sul Paese tutto. Molto più presenti e vicine di quanto lasci supporre la sessantina di chilometri in linea d’aria che separa le tre cime alpine più famose del mondo dalla Bundesterrasse, l’Orco, il Monaco e la Vergine sorvegliano la Svizzera anche perché in gran parte l’hanno costruita loro. E non è soltanto...