Sanremo è ormai alle porte e questa, a causa della pandemia, sarà un’edizione più particolare che mai. Proprio per questo motivo il Corriere del Ticino vuole esserci offrendo uno sguardo alternativo, come quello che può offrire Clubhouse, il social del momento. E, per la prima diretta di CdT.ch, quale modo migliore per cominciare se non con due grandi ospiti come Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini?