La censura

La mannaia della censura, a Hong Kong, sta colpendo forte. E l’episodio mancante è soltanto l’ultimo caso noto. Soprattutto, dimostra come – ancora una volta – i giganti dello streaming globale siano, spesso, prigionieri delle autorità politiche. La puntata in questione, la numero 12 della sedicesima stagione, andò in onda per la prima volta nel 2005. La trama? La famiglia Simpson, in Cina, cerca di adottare un bambino. Nel mentre, si reca appunto a Piazza Tienanmen. Dove, nel 1989, le spinte democratiche vennero brutalmente silenziate. Nella puntata, ad un certo punto, si vede un cartello con una scritta sibillina: «In questo posto, nel 1989, non è successo niente». Il riferimento, va da sé, è al goffo tentativo della Cina di cancellare i ricordi di quanto accaduto. Detto ciò, non è chiaro se Disney+ abbia rimosso l’episodio di sua spontanea volontà o se il colosso sia stato richiamato all’ordine e obbligato a censurarsi.