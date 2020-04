Soprattutto adesso, è importante rimanere uniti come associazioni di categoria della Svizzera e coinvolgere nel nostro team esperte ed esperti. «È impensabile che ogni sala di spettacolo debba stabilire delle proprie regole», afferma il presidente della svtb-astt, Jörg Gantenbein. Dieter Kaegi, presidente dell’Unione dei Teatri Svizzeri, sottolinea inoltre: «Ogni sala di spettacolo, piccola o grande, che produce autonomamente gli spettacoli o «semplicemente» li organizza, dovrà poter selezionare i passaggi del piano per lei determinanti e utilizzarli gratuitamente in base alle proprie esigenze». Le associazioni possono contare sull’apporto degli esperti dell’Ufficio di sicurezza NSBIV AG, che da tempo forniscono supporto al settore dal punto di vista della tecnologia di sicurezza e che anche in questa situazione sono in grado di affiancarlo al meglio. Se si vuole reagire in modo tempestivo non si può prescindere da una buona collaborazione reciproca. Inoltre, in questo modo, le sale di spettacolo più piccole vengono sollevate dall’enorme onere di dover elaborare un proprio piano di protezione. Il piano di protezione per teatri, teatri di prosa, sale concerto e teatri dell’opera dovrebbe essere pronto entro la fine di maggio, in modo che le prove possano riprendere quanto prima. Il regolamento completo sarà reso pubblico e messo a disposizione di tutte le sale di spettacolo e delle parti interessate gratuitamente.