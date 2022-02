Perché leggiamo sempre meno? Perché nel momento in cui abbiamo bisogno di strumenti maggiori? Di capire quello che accade? E abbiamo bisogno di riflettere, di interrogare scrittori, storici, intellettuali, scienziati, per comprendere non solo quello che succede, ma quello che acca-drà, evitiamo di leggere? Aggiungiamo che, per motivi assai facilmente comprensibili, la gente non va quasi al cinema e assai poco a teatro. Per non dire dei concerti. Cosa resta allora oltre la televisione?

In realtà è un problema che viene da lontano, anche se negli ultimi due anni si è accentuato: il rapporto con il tempo. E il rapporto con il futuro. Qualsiasi espressione culturale (stavo scrivendo «prodotto», ma mi sono trattenuto), che sia un film, un romanzo, un saggio, una pièce teatrale, un progetto musicale,...