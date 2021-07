Nonostante il meteo, la prima settimana di Cevio del Vallemaggia Magic Blues ha regalato due serate memorabili.

Copenhagen Slim, con il progetto solistico quale cantante, chitarrista e armonicista ha subito catturato la piazza, facendo aleggiare il più puro spirito del Delta Blues di Robert Johnson e Son House. Di seguito Justina Lee Brown ha ammaliato il pubblico con la sua calda e “rabbiosa” voce, nella quale risaltava tutta la sofferenza patita nella sua gioventù africana. Funk-Soul e Fusion stile Africana con il chitarrista Nic Niedermann in evidenza. Infine Kaz Hawkins, artista capace di unire tecnica e pathos. Un concerto che ha avuto i suoi momenti clou nei brani slow, su tutti Lipstick & cocaine, e negli assolo del chitarrista Stef Paglia. Non è mancato l’omaggio a Etta James (“Woman”).

La seconda serata è ricascata nel profondo Sud degli States. Ad aprire gli Hotlanta, nuova formazione ticinese nata da un’idea di Matteo Bertini e Rocco Lombardi. Con la collaborazione di tre affermati musicisti del panorama ticinese, il quintetto propone una miscela di generi con predominanza di Soul e Blues. Infine, il ritorno di Neal Black & the Healers.

La seconda settimana, che scatterà mercoledì 21 luglio, avrà quale assoluto protagonista il Blues di matrice ticinese e italiana con l’aggiunta della Lazy Poker Blues Band. La serata “Blues speaks italian” inizia con Freddie & the Cannonballs, recenti vincitori della Swiss Blues Challenge. Il leader Freddie “Cannonball” Albertoni è un bassista attivo da più di 15 anni sulla scena blues/rock ticinese. Dopo varie esperienze (The Flag, Bat Battiston, Drivin’ Mad, tutti già al Magic Blues) ha deciso, nell’autunno del 2018, di assumere il ruolo di frontman, di cantare e di fondare la sua band: Freddie & The Cannonballs. I musicisti che compongono questo sestetto sono il compagno di avventure musicali Mad Mantello alla chitarra, il batterista Roberto Panzeri, i sassofonisti Nigel Casey e Olmo Antezana e l’ultimo arrivato Andy Appignani all’organo hammond. La sezione fiati permette all’ensemble di proporre quelle sonorità ispirate al Blues degli anni ’50, senza però tralasciare un certo tocco di modernità. Il repertorio di Freddie & The Cannonballs è costituito da diversi brani di propria composizione e da un sostanzioso omaggio a Jimmie Vaughan. Il primo lavoro discografico, un EP intitolato “F” contenente quattro brani originali, è uscito a giugno 2019.

Sarà poi la volta della Gnola Blues Band. Leader e fondatore della band è il chitarrista-cantante Maurizio Glielmo, alias “Gnola”, artista dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena blues italiana. Per anni a fianco di Fabio Treves (che si esibirà dopo di lui), ha calcato i palchi dei più rinomati festival blues italiani ed inciso diversi album e sempre con la Treves B.B. ha aperto i concerti della tournee italiana di una leggenda texana: Steve Ray Vaughan. Lasciato Treves, Maurizio Glielmo ha poi dato vita alla Gnola Blues Band, nata ufficialmente nel 1989 con l’obiettivo iniziale di percorrere gli itinerari più classici del blues. Partire dalle interpretazioni degli standard per arrivare a fondere gli elementi della tradizione in composizioni originali, filtrate da un moderno gusto musicale. In pochi anni è diventato uno dei pilastri del Blues italiano. I punti di riferimento sono Elmore James, Muddy Waters, ma anche gruppi blues-rock come i Cream.

Ciliegina sulla torta la chiusura con la Treves Blues Band, “il” gruppo italiano di Blues. L’avventura di Fabio Treves ebbe inizio nel lontano 1974, quando un giovane armonicista di Lambrate (Milano) decise di affrontare quella che sulla carta poteva essere definita una “mission impossible”, portare cioè alla ribalta e far così conoscere al grande pubblico, nell’epoca dei cantautori e del Prog rock, la storia e i grandi maestri del Blues. Fu un successo incredibile, dettato anche dal fatto che Treves ha percorso per decenni in lungo e in largo tutta la penisola. Gli intelligenti contributi del nostro sulla stampa specializzata lo hanno reso l’eminenza grigia del Blues. Ha avuto anche occasione di suonare sul palco con grandi musicisti, tra cui Frank Zappa a Milano e Genova (tour del 1988).

“Swiss Blues Rock Oldies Night” la quarta serata è all’insegna dei “Good old days”. I Woamp suonano assieme dal 2004, ma diversi componenti hanno alle spalle oltre cinquant’anni di carriera. Assembrano le loro molteplici esperienze e propongono, riarrangiati in chiave moderna, brani che hanno fatto la storia negli anni ’60 del Beat e fino a metà degli anni ’70 del Rock. Sarà l’occasione per rivivere le emozioni di allora, lontani comunque da qualsiasi forma di nostalgia. Woamp è l’acronimo delle iniziali dei nomi dei cinque componenti la band. William Mazzoni è la storica voce dei mitici Nightbirds (gruppo seminale, in Ticino e non solo, del Beat), dei Friends e di molte altre formazioni, cavalcando svariati generi musicali; una carriera lunghissima, ma la voglia di continuare a divertirsi e a divertire. Il bassista Augusto Margheri è conosciuto quale membro dei Dinamici ed ha suonato in tutta Europa, il batterista Max Bianchi, allievo di Walter Calloni, è stato a lungo a fianco di Alberto Camerini e il chitarrista Pietro Fabbri vanta una collaborazione di quattro anni con Dave Baker e una lunga militanza in una miriade di gruppi Rock e Blues dell’Italia del nord. Al posto del tastierista Oscar Bozzetto ci sarà un secondo chitarrista, Fabrizio Ghiringhelli, altro nome importante della scena ticinese (tra gli altri Nightbirds e Scarp da Tennis Band).

La Lazy Poker Blues Band ha scritto pagine importanti della storia del Blues svizzero. Nel 1975 Cla Nett e quattro altri ragazzi si riunirono per suonare la loro musica, il Blues. Dal 1978, con Take it lazy, ad oggi hanno realizzato una nutrita serie di album, cambiando spesso la formazione. Nel corso degli anni hanno suonato quali opener per Joe Cocker (1984) e B.B. King (1986 e 1995). A metà degli anni novanta la Lazy Poker Blues Band coronò un sogno recandosi a Chicago, dove ebbe l’onore di registrare con grossi calibri quali A.C. Reed, Kenny Neal e Billy Branch e di dividere il palco con Jimmy Johnson, Little Smokey Smothers, Jon McDonald e Steve Freund. A partire dal nuovo millennio la Lazy Poker Blues Band si esibisce accompagnata sempre da vari ospiti e sarà il caso anche a Maggia. Anche dopo più di 40 anni di duro lavoro la band attorno al leader carismatico Cla Nett non è per nulla stanca.

