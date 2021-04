Regia: John Huston. Con: Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Sydney Greenstreet.(USA 100’)

Titolo originale: The Maltese Falcon.

Un brillante sceneggiatore di 35 anni riceve la proposta per la sua prima regia. Il budget è da B-movie, il cast è senza divi, la storia (tratta da un romanzo di Dashiel Hammett) è già stata portata sugli schermi con scarso successo per ben due volte. Nonostante ciò, John Huston non si scoraggia: non potendo girare in esterni, rende claustrofobiche le riprese in interni, per il personaggio dell’investigatore privato Sam Spade, alla ricerca di una misteriosa statuetta antica, ingaggia all’ultimo minuto Bogart trasformandolo nel loser per antonomasia. Il film ha successo, diventa un cult e getta le basi per una carriera eccezionale che lo porterà a conquistare ben due Oscar.