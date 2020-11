C’è chi durante il lockdown si è fermato e chi, invece, ha dato sfogo a tutta la sua creatività, riuscendo addirittura ad aggiungere elementi nuovi al proprio modo di fare musica. È il caso della band mendrisiense dei Vad Vuc che, nella tormentata stagione in cui avrebbe dovuto festeggiare in pompa magna i vent’anni di attività (celebrazioni che ci sono state, anche se in tenore ridotto rispetto alle aspettative iniziali), ha sfoderato tutta la sua vivace vena artistica ora riassunta in un nuovo album, in uscita quest’oggi e che, fedele allo spirito che contraddistingue l’ensemble, non poteva non... esorcizzare a modo suo la pandemia.

La copertina di «Vadavialcovid» undicesimo disco dei Vad Vuc in vent’anni di carriera.

Il disco, l’undicesimo della ormai ricca discografia della band, si intitola infatti Vadavialcovid: undici brani – si legge nelle note di presentazione – «per la maggior parte scritti e arrangiati nel periodo di emergenza e registrati da ognuno di noi con una strumentazione tecnica e musicale di necessità». Un disco che i Vad Vuc definiscono «diretto e immediato» ma che dal profilo tecnico non risente minimamente delle contingenze ma anzi dà nuova linfa ad un tessuto musicale che da alcuni anni a questa parte si è fatto più ricco e raffinato, pur conservando quel fondo di «follia» folk-irlandese che da sempre li caratterizza. Irlanda che, anzi, viene omaggiata in modo chiaro nel disco, sia con un Irish medley che mischia classici dell’isola verde quali Fermoy Lasses, Connaughtman’s Rambles e The Kerry Polka, sia con una rilettura in dialetto ticinese di Holloway Boulevard dei Popes del loro «nume tutelare» Shane MacGowan. Brano questo già pubblicato dai Vad Vud durante il periodo pandemico, alla stregua di altri brani contenuti nell’album e già editi, come Kursk, Via da Chiasso, A volte capita e Valisa da sass.

Tra gli inediti Bud & Terence, di cui da qualche ora è disponibile in Rete il video, e due collaborazioni con lo «slammer» comasco Simone Savogin, alias Savo: Piano e Capito (Maslana). Il tutto con un fine anche benefico: per sostenere chi si è prodigato durante l’emergenza COVID (che ha tra l’altro colpito il leader della band Michele «Cerno» Carobbio) i Vad Vuc anno deciso di devolvere l’intero ricavato della vendita delle copie fisiche di Vadavialcovid alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze. Un occasione in più per non lasciarsi sfuggire il disco.

Il nuovo video del gruppo

