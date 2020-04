Se il 1950 si può considerare un’annata di grande rilievo per la storia del cinema (cfr. CdT del 15.4), il 1960 non gli è certo da meno, anzi... Come vedremo in questo secondo articolo della serie, 60 anni fa si profilano in misura già matura autori come Federico Fellini o Stanley Kubrick che segneranno poi indelebilmente i decenni successivi. In Francia (con Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette e Alain Resnais) esplode la Nouvelle Vague, modo di produzione «leggero» che rifiuta i pesanti meccanismi dell’industria cinematografica. Una tendenza che nel decennio successivo si estenderà a molti Paesi del mondo intero, compresa la Svizzera. Ma iniziamo il nostro percorso, come sempre in ordine strettamente alfabetico.

Marco Ferreri è già graffiante

Prodotto in Spagna,...