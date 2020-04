Non si può affermare che la contestazione studentesca andata in scena nel 1968 sia in Europa sia negli Stati Uniti abbia avuto effetti diretti e uniformi sulla produzione cinematografica mondiale, ma è certo che l’aria che si respira nel 1970 è ben diversa - anche dal punto di vista politico - rispetto al 1960 o al 1950. Questa carrellata in ordine strettamente alfabetico sui film da (ri)vedere usciti nelle sale mezzo secolo fa, inizia però con una sorpresa.

Disney a ritmo di jazz

Non sarà il capolavoro di casa Disney, ma Gli Aristogatti - primo lungometraggio d‘animazione realizzato dopo la morte del celeberrimo fondatore - segna un parziale punto di svolta anche in questo campo. Le favole classiche sembrano ormai non essere più di moda e, grazie alle capacità dello specialista Wolfgang Reitherman...