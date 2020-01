Ha avuto coraggio Armando Calvia, direttore del Cinema Teatro di Chiasso a dare spazio nell'ambito della stagione 2019-2020 a uno dei gruppi storici del rock progressive internazionale, un genere amato ma piuttosto di nicchia. Il Banco del mutuo soccorso ha dimostrato una volta di più cosa significa fare grande musica. Trascinato dall'immenso tastierista Vittorio Nocenzi - un Maestro perché tale è e va scritto con la lettera maiuscola - in serata di grazia, il concerto di ieri sera si è dipanato sull'arco di due ore durante le quali la band ha entusiasmato con un concerto che verrà ricordato. Dopo le dolorose vicissitudini degli ultimi anni è stata ritrovata una nuova linfa vitale che consente ad un percorso costellato di autentiche opere d'arte di volare sulle ali della vena creativa di Nocenzi che praticamente risorto dopo i gravi problemi di salute e grazie al contributo fondamentale di una famiglia di musicisti all'apice della loro maturità, hanno presentato i brani del loro primo album di inediti in 25 anni. Con «Transiberiana» il Banco ha creato un concept album molto personale e intricato che definisce il futuro artistico del gruppo e riflette musicalmente e artisticamente la loro storia. Sono riusciti, e dal vivo lo hanno dimostrato, di saper ricreare attraverso il nuovo quel che pareva unico e irripetibile. Non sono mancati, per la gioia dei presenti, alcune delle loro perle storiche che nel tempo acquistano ancora più valore come «Canto di primavera» e «Non mi rompete».