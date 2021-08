Il bimbo (ora trentenne) di «Nevermind» fa causa ai Nirvana

Manca meno di un mese al trentesimo compleanno di un album storico per il genere rock: parliamo di Nevermind , dei Nirvana. Pubblicato il 24 settembre 1991 dalla Geffen Records , l’iconico disco mostra in copertina un bimbo di 4 mesi che, nuotando nudo in una piscina, sembra rincorrere una banconota da un dollaro appesa a un amo da pesca. Nel corso degli anni, Spencer Elden - questo il nome dell’ormai trentenne - ha partecipato più volte a nuovi progetti con la band: pensiamo ad esempio al documentario Classic Albums: Nirvana - Nevermind pubblicato nel 2005 o alle rievocazioni (questa volta con il costume da bagno) della famosa copertina effettuate per il decimo, diciassettesimo e venticinquesimo anniversario.

Una collaborazione, con ogni probabilità, destinata a non proseguire oltre. Elden ha infatti fatto causa al fondo di Kurt Cobain e ai membri superstiti dei Nirvana per aver violato gli statuti federali sulla pornografia infantile e per avergli provocato «danni permanenti», sostenendo inoltre che i genitori non avrebbero firmato una liberatoria per l’utilizzo della foto. A ciascun imputato (17 in totale fra ex membri della band, case discografiche, direttori artistici e altri) è stata chiesta una somma pari a 150 mila dollari.