Debutta mercoledì 25 novembre in prima serata su Rai2 L’Alligatore, nuova serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi: «un crime noir padano a ritmo di blues» che racconta le vicende di Marco Buratti, detto l’Alligatore, un ex cantante blues finito ingiustamente in galera e che, dopo una detenzione di sette anni, decide di trasformarsi in un anomalo investigatore. Privo di regolare licenza approfitta infatti delle conoscenze acquisite in cella per creare, insieme a due amici altrettanto particolari – il contrabbandiere Beniamino Rossini e l’animalista Max La Memoria – una «band» che rivela le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti dalla facciata pulita a loro collusi.

A vestire i panni questo anti-eroe noir, nato 25 anni fa dalla fantasia di Massimo Carlotto che gli...