«Marco era un amico. Un amico che se n’è andato troppo presto». È con queste parole che il giornalista e critico cinematografico Ugo Brusaporco ha presentato, questo pomeriggio, il Boccalino d’Oro Menzione Speciale a Marco Borradori, «eterno sindaco di Lugano». «Domenica scorsa era qui con noi. Avevamo parlato anche della possibilità di conferirgli questo premio. Non ci ha dato la possibilità di consegnarglielo, ma noi glielo assegniamo lo stesso». I presenti in piazza sant’Antonio gli hanno dedicato un minuto di silenzio, omaggio alla memoria di «una persona di estrema e rara sensibilità culturale».

Il Boccalino d’oro per il Miglior Film è andato a Juju Stories. Lo hanno ritirato i registi C.J. «Fiery» Obasi, Abb T. Makama e Michael Omonua, tre nigeriani che hanno formato il collettivo cinematografico Surreal16 cinque anni fa. La Miglior Regia è stata assegnata a Peter Brunner per la sua «scioccante opera quarta», Luzifer. Con ironia, lui ha ringraziato «per essere stato premiato davanti alla Collegiata di S. Antonio». Il premio alla Miglior Produzione se l’è guadagnato Mostro, di José Pablo Escamilla (Cineasti del presente), che l’ha dedicato «alle famiglie messicane che non smettono mai di cercare i loro parenti scomparsi». L’attore russo Philipp Yankovsky, ringraziando per l’ospitalità, ha ritirato il Boccalino d’Oro per la sua performance in 100 Minutes.