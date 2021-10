Ma, sulla quiete che regnava a poche settimane dall’inizio della loro avventura sotto le telecamere, si è abbattuta una tempesta. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi , il padre delle principesse Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, non sarebbe un vero nobile, bensì un giardiniere che lavorava a palazzo e che avrebbe assunto l’identità di erede della stirpe imperiale facendo modificare alcuni documenti. E non solo.

L’uomo si troverebbe attualmente detenuto in carcere a Lugano, colpevole di un’ingente truffa ai danni di alcuni cittadini svizzeri. I fatti risalirebbero al 2017, quando Akile sarebbe stato denunciato per truffa e falsità in documenti dopo che alcuni investitori gli avevano affidato delle grosse somme di denaro. Si parla di un raggiro da oltre 10 milioni di franchi. L’uomo sarebbe stato arrestato in Lussemburgo ed estradato successivamente in Svizzera, dopo che sulle sue spalle era stato emesso un mandato di cattura internazionale.