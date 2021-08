Locarno in questi giorni è il centro del cinema. Anche di quello giovane. Si è tenuta questa mattina, al Palacinema di Locarno, la conferenza introduttiva della 34.esima edizione di Castellinaria Festival. I tempi non sono ancora maturi per porter parlare di programmazione, ma la configurazione del prossimo Festival si profila già sin d'ora.

Dopo l'edizione del 2020, andata interamente online a causa della situazione sanitaria, la manifestazione torna nel 2021 prevalentemente in presenza, rafforzata dall'esperienza vissuta. Un'esperienza che ha permesso di esplorare la modalità streaming alla quale il Festival non vuole rinunciare. Per questo motivo, Castellinaria si è dotata di una piattaforma streaming che verrà mantenuta viva anche durante l'anno con una programmazione puntuale e con alcune collaborazioni, in particolare con la Settimana della Svizzera Italiana, un’iniziativa del DECS rivolta ai Licei d’Oltralpe.