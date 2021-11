Dopo la tavola rotonda è stato proiettato il documentario «Fiat Lux», realizzato da Joel Fioroni nel 2018 in occasione dei 60 anni del Lux per ripercorrere la storia del Cinema di Massagno dall’inaugurazione avvenuta nel 1958 alle difficoltà e chiusure, fino ad arrivare ai progetti futuri. A salire sul palco, in seguito, gli architetti Gianni Biondillo e Marialuisa Montanari, curatori dell’esposizione «Elementi di urbanistica Noir» allestita presso il sottostante Salone Cosmo, i quali hanno presentato i contenuti della mostra: particolarissime architetture immaginarie che consistono in una ricerca visuale volta a indagare in chiave ironica le contraddizioni del reale, con una sorpresa finale, un fotomontaggio ad hoc realizzato per Massagno! L’esposizione è legata e anticipa il festival letterario «Tutti i colori del giallo» che si svolgerà dal 22 al 26 novembre.