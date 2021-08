Quella al via oggi è un’edizione speciale per il Locarno Film Festival. La prima post-COVID, dopo quella ibrida - «una necessità ma anche un’opportunità» -, senza Piazza Grande, dello scorso anno. Ma anche la prima edizione per il nuovo direttore artistico, Giona A. Nazzaro, che non vede l’ora di ritornare a dialogare con il pubblico e di offrire agli spettatori la possibilità di scoprire nuove emozioni.

Direttore, a Locarno sembra tutto pronto. È emozionato?

«Senz’altro, e chi non lo sarebbe? Ma anche preoccupato, per la pioggia. E soprattutto curioso: non vedo l’ora di attivare il dialogo con il pubblico. Locarno è uno dei festival di riferimento dell’industria e della cinefilia, ma anche un festival con un pubblico vero, non solo di addetti ai lavori. E nella mia idea di cinema, non credo...