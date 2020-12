Mi scrive un amico, chiedendomi come stessi passando questi giorni di festa, soprattutto in un tempo come questo. Si risponde nei soliti modi. Bene, certo. Anche se. Però speriamo che. E tutte queste cose. E lui mi risponde: «Ho rispolverato i miei vecchi Dvd di appassionato di cinema. Ho deciso di rivedermene un bel po’ in questi giorni che si esce poco, quando si può uscire».

La lista del cinefilo

A quel punto mi fa un elenco del suo progetto da cinefilo. E mi dice che si sarebbe rivisto: Il Gattopardo di Luchino Visconti, Messaggero d’amore di Joseph Losey, Shining di Stanley Kubrick, e ancora di Kubrick Arancia meccanica ed Eyes Wide Shut (Kubrick merita sempre più di un titolo). E poi continua nel suo elenco: Quel che resta del giorno di James Ivory, e anche qualche grande classico. Colazione...