Dopo una prima edizione coronata da un buon successo, Lili Hinstin non si sarebbe mai aspettata di dover sconvolgere la formula del Locarno Film Festival 2020. Con lo slogan «For the Future of Films», la direttrice artistica ha però reagito alla situazione in modo intelligente e creativo. L’abbiamo incontrata alla vigilia dell’inaugurazione di mercoledì sera.

Il cinema, in tutte le sue componenti, è entrato in una crisi gravissima con la pandemia di coronavirus. Dopo lo choc iniziale, quali sono i segnali che raccoglie oggi dagli addetti ai lavori?

«Percepisco uno spirito molto vivo, molto attivo. Moltissimi registi sono tornati a lavorare, dopo aver usato il periodo del lockdown per scrivere, o riscrivere, le proprie sceneggiature. Sono casi che fanno parte della storia del cinema: dimostrano...