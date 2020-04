«Finché non potrete venire da noi, saremo noi a venire da voi». Con queste parole il 27 marzo scorso il Cirque du Soleil annunciava un’iniziativa singolare, per accompagnare gli spettatori nei momenti di isolamento sociale imposti dai vari Paesi, nella lotta contro il coronavirus. Dopo essersi vista annullare tutti gli spettacoli, la celebre compagnia canadese non ha gettato la spugna.

«Sulle scene del Cirque du Soleil - annunciava il gruppo su Twitter qualche settimana fa - attraverso il mondo, una luce brilla ancora. È il nostro simbolo di speranza e la promessa che saremo di ritorno. Questa luce continuerà a brillare per i nostri artisti, i nostri impiegati, e soprattutto voi, i nostri fan. Nonostante i tempi difficili, siate sicuri che i nostri spettacoli e i nostri personaggi saranno di ritorno per inspirarvi e suscitare la vostra immaginazione. Le nostre squadre lavorano su un progetto speciale che ci permetterà di restare in contatto fino a quel momento, e finché non potremo stare di nuovo insieme, questa luce resterà accesa per voi».

Due giorni più tardi l’annuncio della diffusione, in prima visione, di una serie di registrazioni tratte da diversi spettacoli della compagnia del Cirque du Soleil, sulla piattaforma CirqueConnect e in diretta su YouTube: «Con #CirqueConnect 60-minute special, approfittate di un posto in prima fila per i momenti salienti degli straordinari spettacoli come ‘’Kurios - Cabinet of Curiosities’’, ‘’O’’ e ‘’Luzia’’», annunciava la compagnia circense.

Ha preso il via così la pubblicazione, ogni settimana, di alcuni estratti dagli spettacoli del Cirque du Soleil (“Amaluna” a “Volta”, da “Bazzar” a “Luzia”, “Alegria”, “Kà”, “Kooza” e molti altri), con sequenze inedite, sulla piattaforma CirqueConnect.

«La missione del Cirque du Soleil è sempre stata quella di offrire esperienze uniche e stimolanti - ha dichiarato Sheila Morin, Chief Marketing & Experience Officer parlando del progetto ai media -. I nostri spettacoli offrono ai nostri fan la possibilità di fuggire nel mondo fantastico e onirico attraverso le nostre storie e personaggi unici. Ora, più che mai, dobbiamo continuare a offrire stupore, anche da lontano, direttamente nelle vostre case»

Ecco di seguito, i filmati finora trasmessi, della durata di un’ora l’uno circa:

Lo Speciale del 27 marzo

Lo Speciale del 3 aprile

Lo Speciale del 10 aprile

